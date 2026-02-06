Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Risultato negativo per l'Eurostoxx 50, con una flessione dello 0,75%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.980 con primo supporto visto a 5.898. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.871.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```