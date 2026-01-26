Milano 17:26
44.973 +0,32%
Nasdaq 17:26
25.757 +0,59%
Dow Jones 17:26
49.270 +0,35%
Londra 17:26
10.156 +0,12%
Francoforte 17:26
24.955 +0,22%

Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 08:30
Euro a 0,8677 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```