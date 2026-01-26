Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:40
25.774 +0,66%
Dow Jones 17:40
49.241 +0,29%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Petrolio a 60,74 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,74 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 60,74 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```