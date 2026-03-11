Milano 11:21
44.875 -0,72%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:21
10.334 -0,75%
Francoforte 11:21
23.660 -1,29%

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 84,4 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 84,4 dollari per barile alle 08:30.
