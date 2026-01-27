Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:49
25.959 +0,96%
Dow Jones 17:49
49.129 -0,57%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Cambi: euro a 0,9172 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9172 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9172 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```