Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:52
25.951 +0,92%
Dow Jones 17:52
49.109 -0,61%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

In evidenza Corning sul listino di New York
Grande giornata per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,91%.
