Perde Corning sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che tratta in perdita dell'8,26% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Corning, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Corning. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Corning evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 140,2 USD. Primo supporto a 128,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 124,3.

