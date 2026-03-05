Perde Corning sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che tratta in perdita dell'8,26% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Corning
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Corning
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Corning
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 140,2 USD. Primo supporto a 128,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 124,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)