New York: giornata depressa per Copart

New York: giornata depressa per Copart
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che sta segnando un calo del 3,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Copart, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Copart è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,99 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,12.

