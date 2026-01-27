New York: giornata depressa per Copart

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che sta segnando un calo del 3,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Copart
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Copart
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,99 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)