New York: giornata depressa per Copart

leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli

Nasdaq 100

Copart

Copart

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,07%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,99 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)