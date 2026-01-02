Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:27
25.215 -0,14%
Dow Jones 20:27
48.323 +0,54%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: si concentrano le vendite su Copart

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Copart
Seduta in ribasso per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che mostra un decremento del 3,59%.
Condividi
```