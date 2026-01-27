Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:56
25.958 +0,95%
Dow Jones 17:56
49.098 -0,64%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 61,12 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```