Milano
17:35
45.440
+1,09%
Nasdaq
22:00
25.940
+0,88%
Dow Jones
22:01
49.003
-0,83%
Londra
17:35
10.208
+0,58%
Francoforte
17:35
24.894
-0,15%
Martedì 27 Gennaio 2026, ore 23.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 62,16 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,16 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
27 gennaio 2026 - 19.30
Prezzo del greggio Wti a 62,16 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 59,04 dollari alle 15:40
Petrolio a 57,97 dollari alle 11:30
Petrolio a 58,43 dollari alle 08:30
Petrolio a 59,3 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+3,20%
Altre notizie
Petrolio a 58,76 dollari alle 11:30
Petrolio a 59,19 dollari alle 08:30
Petrolio a 56,24 dollari alle 08:30
Petrolio a 55,93 dollari alle 19:30
Petrolio a 57,41 dollari alle 19:30
Petrolio a 57,17 dollari alle 15:40
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto