SILVER del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,93%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 107,5. Rischio di discesa fino a 96,74 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 118,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)