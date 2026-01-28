Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:17
26.017 +0,30%
Dow Jones 18:17
49.041 +0,08%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: andamento negativo per Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
New York: andamento negativo per Boeing
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dell'aereonautica, che mostra un decremento dell'1,83%.

La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 243,7 USD. Primo supporto a 236,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 233,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
