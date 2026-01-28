New York: andamento negativo per Boeing

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dell'aereonautica
, che mostra un decremento dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di Boeing
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 243,7 USD. Primo supporto a 236,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 233,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)