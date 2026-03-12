Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:32
24.617 -1,39%
Dow Jones 19:32
46.805 -1,29%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

New York: in calo Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: in calo Boeing
Retrocede il colosso dell'aereonautica, con un ribasso del 3,71%.
Condividi
```