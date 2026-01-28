Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:18
26.022 +0,32%
Dow Jones 18:18
49.053 +0,10%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: Microchip Technology, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per il grosso chip maker americano, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,60%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Microchip Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,5%, rispetto a +4,02% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Microchip Technology. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 81,13 USD. Primo supporto visto a 78,92. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 77,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
