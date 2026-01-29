Milano 10:59
45.354 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:59
10.197 +0,42%
Francoforte 10:59
24.542 -1,13%

Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro

Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Flatexdegiro, con una variazione percentuale del 2,52%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Flatexdegiro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,75%, rispetto a +2,59% del Germany MDAX).


Il quadro tecnico di breve periodo di Flatexdegiro mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 41,78 Euro. Rischio di discesa fino a 40,88 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 42,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
