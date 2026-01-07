flatexDEGIRO, 31.700 nuovi conti a dicembre: base clienti a 3,47 milioni

(Teleborsa) - flatexDEGIRO
, broker online tedesco, ha comunicato che sono stati aperti circa 31.700 nuovi conti clienti
a dicembre
2025, portando la base clienti totale a 3,473 milioni.
A fine mese, le attività in custodia
ammontavano a 95,45 miliardi di euro, di cui 89,26 miliardi di euro in titoli e 6,19 miliardi di euro in depositi in contanti. Il portafoglio prestiti a margine ammontava a 1,31 miliardi di euro.
I clienti di flatexDEGIRO hanno regolato 5,43 milioni di transazioni
, di cui il 69% relative a prodotti cash (azioni, obbligazioni, ETP) e criptovalute.(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)