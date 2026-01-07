Milano 9:31
45.908 +0,34%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 9:31
10.082 -0,40%
24.989 +0,39%

flatexDEGIRO, 31.700 nuovi conti a dicembre: base clienti a 3,47 milioni

Finanza
flatexDEGIRO, 31.700 nuovi conti a dicembre: base clienti a 3,47 milioni
(Teleborsa) - flatexDEGIRO, broker online tedesco, ha comunicato che sono stati aperti circa 31.700 nuovi conti clienti a dicembre 2025, portando la base clienti totale a 3,473 milioni.

A fine mese, le attività in custodia ammontavano a 95,45 miliardi di euro, di cui 89,26 miliardi di euro in titoli e 6,19 miliardi di euro in depositi in contanti. Il portafoglio prestiti a margine ammontava a 1,31 miliardi di euro.

I clienti di flatexDEGIRO hanno regolato 5,43 milioni di transazioni, di cui il 69% relative a prodotti cash (azioni, obbligazioni, ETP) e criptovalute.

(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)
Condividi
```