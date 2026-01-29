Milano 17:35
New York: andamento negativo per Boeing

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso dell'aereonautica, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boeing, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 241,8 USD. Primo supporto a 232,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 229.

