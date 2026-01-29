New York: andamento negativo per Boeing

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso dell'aereonautica
, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boeing
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 241,8 USD. Primo supporto a 232,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 229.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)