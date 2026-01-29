Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:09
25.697 -1,25%
Dow Jones 19:09
48.869 -0,30%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: andamento negativo per Boeing
Si muove verso il basso il colosso dell'aereonautica, con una flessione del 2,24%.
