Milano
16:43
45.665
-0,40%
Nasdaq
16:43
25.446
-0,40%
Dow Jones
16:43
49.250
-0,39%
Londra
16:43
10.221
-0,18%
Francoforte
16:43
25.232
-0,48%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 16.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.607,55 dollari alle 15:40
Oro: 4.607,55 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 15.40
L'Oro vale 4.607,55 dollari l'oncia (-0,18%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.326,99 dollari alle 08:30
Oro: 4.432,06 dollari alle 15:40
Oro: 4.627,96 dollari alle 19:30
Oro: 4.471,34 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-1,41%
Altre notizie
Oro: 4.470,02 dollari alle 11:30
Oro: 4.635,58 dollari alle 11:30
Oro: 4.496,21 dollari alle 11:30
Oro: 4.327,91 dollari alle 11:30
Oro: 4.450,15 dollari alle 19:30
Oro: 4.479,63 dollari alle 19:30
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto