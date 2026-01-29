Milano
9:16
45.413
+0,61%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
9:16
10.221
+0,65%
Francoforte
9:16
24.702
-0,49%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 09.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,19 dollari alle 08:30
Petrolio a 64,19 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 08.30
Prezzo del greggio Wti a 64,19 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 56,81 dollari alle 08:30
Petrolio a 57,3 dollari alle 11:30
Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,22 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+1,47%
Altre notizie
Petrolio a 58,88 dollari alle 11:36
Petrolio a 58,11 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,37 dollari alle 19:30
Petrolio a 59,2 dollari alle 08:30
Petrolio a 60,27 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,36 dollari alle 08:30
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto