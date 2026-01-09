Milano
13:34
45.689
+0,04%
Nasdaq
8-gen
25.507
-0,57%
Dow Jones
8-gen
49.266
+0,55%
Londra
13:34
10.097
+0,52%
Francoforte
13:34
25.259
+0,52%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 13.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1643 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1643 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
09 gennaio 2026 - 11.30
Euro a 1,1643 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1635 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1797 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1703 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1773 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,16%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1752 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1697 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1659 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1779 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1795 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1799 dollari alle 11:30
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto