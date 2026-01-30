Milano 16:39
45.563 +1,08%
Nasdaq 16:39
25.758 -0,49%
Dow Jones 16:40
48.925 -0,30%
Londra 16:40
10.217 +0,44%
Francoforte 16:39
24.569 +1,07%

New York: performance negativa per Visa

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Visa
(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia per pagamenti globali, che tratta con una perdita del 2,69%.

Il trend di Visa mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 319,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 329,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 339,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
