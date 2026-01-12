Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:25
25.826 +0,23%
Dow Jones 20:25
49.509 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Oro: 4.605,49 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.605,49 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.605,49 dollari l'oncia (+2,12%) alle 15:40.
Condividi
```