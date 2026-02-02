Milano 13:49
45.883 +0,78%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:49
10.288 +0,63%
Francoforte 13:49
24.747 +0,85%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,6%)

Il DAX passa di mano in avvio a 24.392,09 punti

Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,60%, dopo aver iniziato a 24.392,09 punti.
