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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,38%)

Il DAX passa di mano in avvio a 24.816,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,38%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,38%, dopo aver iniziato a 24.816,96 punti.
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