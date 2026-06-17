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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,38%)
Il DAX passa di mano in avvio a 24.816,96 punti
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17 giugno 2026 - 09.04
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