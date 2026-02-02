Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,73%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.738,61 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,73% e chiude a 25.738,61 punti.
