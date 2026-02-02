Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

New York: positiva la giornata per IBM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la "Big Blue", che avanza bene del 2,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che IBM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,86%, rispetto a +0,49% dell'indice americano).


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda di Armonk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 318,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 309,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 328,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
