New York: positiva la giornata per IBM

(Teleborsa) - Seduta positiva per la "Big Blue"
, che avanza bene del 2,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che IBM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,86%, rispetto a +0,49% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda di Armonk
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 318,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 309,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 328,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)