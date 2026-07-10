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New York: in calo IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo IBM
Ribasso composto e controllato per la "Big Blue", che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
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