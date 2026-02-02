Milano 13:58
45.851 +0,71%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:58
10.285 +0,61%
Francoforte 13:58
24.727 +0,77%

Oro: 4.674,77 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.674,77 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.674,77 dollari l'oncia (-3,92%) alle 11:30.
Condividi
```