SILVER del 30/01/2026

Finanza
SILVER del 30/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Affonda sul mercato il metallo prezioso, che alla chiusura soffre con un calo del 26,89%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 106. Primo supporto a 74,06. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 63,41.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
