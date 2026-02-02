SILVER del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio
Affonda sul mercato il metallo prezioso, che alla chiusura soffre con un calo del 26,89%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 106. Primo supporto a 74,06. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 63,41.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)