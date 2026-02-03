Milano 11:34
46.436 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:34
10.329 -0,13%
Francoforte 11:34
24.901 +0,42%

Cambi: euro a 0,9182 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9182 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9182 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```