Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:01
25.193 -2,12%
Dow Jones 21:01
49.041 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata di guadagni per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata a 845,33 punti.
