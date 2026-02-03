Gas, Arera: prezzo in aumento del 10,5% a gennaio per i vulnerabili

(Teleborsa) - Dopo un 2025 segnato da forti ribassi, per il mese di gennaio 2026, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in deciso aumento rispetto a quelle registrate a dicembre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 37,75 euro/MWh. Le condizioni meteo particolarmente rigide, che hanno contraddistinto il primo mese del 2026, hanno spinto verso l’alto la domanda di gas, con inevitabili ripercussioni sul costo finale degli approvvigionamenti. È quanto fa sapere Arera
nella nota in cui comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità per gennaio 2026
che segna un +10,5%
rispetto a dicembre. Un rincaro di 118 euro all'anno, calcolano le associazioni dei consumatori.
La tariffa dei vulnerabili non riguarda la maggior parte dei consumatori, che stanno sul mercato libero, dove i prezzi li fanno le aziende e non lo stato. Ma rappresenta un indicatore affidabile dei trend di mercato. Per il mese di gennaio 2026, ha comunicato l'Arera, il prezzo di riferimento del gas per gli utenti vulnerabili è pari a 113,02 centesimi di euro per metro cubo,
superiore del 10,5% al valore di dicembre (102,25 centesimi) così suddiviso: 43,06 centesimi di euro (pari al 38,10% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,02 centesimi di euro (5,32% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:
26,43 centesimi di euro (23,39% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura,
trasporto, perequazione della distribuzione, qualità. Spesa per oneri di sistema:
4,98 centesimi di euro (4,41% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema. Imposte:
32,53 centesimi di euro (28,78% del totale della bolletta) per le imposte.