Milano 17:00
45.910 +0,58%
Nasdaq 17:00
25.724 +1,02%
Dow Jones 17:00
49.479 +0,67%
Londra 17:00
10.246 +0,60%
Francoforte 17:00
25.359 +0,29%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 9 gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 9 gennaio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 9 gennaio su base settimanale (WoW) -71 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -119 Mld piedi cubi (la previsione era -89 Mld piedi cubi).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```