Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:02
25.185 -2,15%
Dow Jones 21:02
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,82 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,82 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,82 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```