Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:42
25.782 +1,08%
Dow Jones 19:42
49.524 +0,52%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,51 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,51 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,51 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```