Milano 9:35
46.632 -0,01%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:35
10.378 -0,23%
24.581 -0,09%

Cambi: euro a 0,9178 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9178 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9178 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```