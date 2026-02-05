Milano 13:24
46.404 -0,50%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:24
10.371 -0,30%
Francoforte 13:24
24.507 -0,39%

Francoforte: andamento rialzista per Evonik Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti Evonik Industries, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evonik Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,38%, rispetto a -0,52% del Germany MDAX).


L'esame di breve periodo di Evonik Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,79 Euro e primo supporto individuato a 14,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
