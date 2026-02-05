Francoforte: andamento rialzista per Evonik Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti Evonik Industries
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evonik Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,38%, rispetto a -0,52% del Germany MDAX
).
L'esame di breve periodo di Evonik Industries
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,79 Euro e primo supporto individuato a 14,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)