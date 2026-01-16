Francoforte: calo per Evonik Industries

Evonik Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,37 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)