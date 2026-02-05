Milano 11:31
46.472 -0,35%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:31
10.370 -0,31%
Francoforte 11:31
24.561 -0,17%

Francoforte: andamento rialzista per GEA Group

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per GEA Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo manifatturiero tedesco, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che GEA Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,88%, rispetto a -1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Allo stato attuale lo scenario di breve della società specializzata nel trattamento dei cibi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,68. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```