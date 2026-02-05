Francoforte: andamento rialzista per GEA Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo manifatturiero tedesco
, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che GEA Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,88%, rispetto a -1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società specializzata nel trattamento dei cibi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,68. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)