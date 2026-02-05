Francoforte: andamento rialzista per GEA Group

Gruppo manifatturiero tedesco

DAX

GEA Group

indice della Borsa di Francoforte

società specializzata nel trattamento dei cibi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,88%, rispetto a -1,14% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,68. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)