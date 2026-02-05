Milano 17:01
45.687 -2,04%
Nasdaq 17:01
24.539 -1,42%
Dow Jones 17:01
48.918 -1,18%
Londra 17:01
10.303 -0,95%
Francoforte 17:01
24.382 -0,90%

Natural Gas (Amsterdam) a 34,34 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 34,34 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 34,34 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```