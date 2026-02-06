Milano 17:05
45.917 +0,21%
Nasdaq 17:05
24.863 +1,28%
Dow Jones 17:05
49.800 +1,82%
Londra 17:05
10.377 +0,65%
Francoforte 17:05
24.717 +0,92%

Natural Gas (Amsterdam) a 34,67 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 34,67 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 34,67 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```