Milano 5-feb
45.820 -1,75%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 -0,90%
Francoforte 5-feb
24.491 -0,46%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.885,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.885,24 in apertura.
Condividi
```