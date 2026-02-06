Milano
5-feb
45.820
-1,75%
Nasdaq
5-feb
24.549
-1,38%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
5-feb
10.309
-0,90%
Francoforte
5-feb
24.491
-0,46%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 04.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng prende il via a 26.885,24 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 02.48
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.885,24 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,52%
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,04%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (0%)
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto