Milano 6-feb
45.877 0,00%
Nasdaq 6-feb
25.076 +2,15%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 6-feb
10.370 +0,59%
Francoforte 6-feb
24.721 0,00%

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.559,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.559,95 in apertura.
