Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 17:35
25.556 -1,79%
Dow Jones 17:35
48.873 -0,29%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: scambi in forte rialzo per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Caterpillar
Protagonista il gigante delle macchine movimento terra, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,60%.
Condividi
```