Si muove in ribasso Microchip Technology a New York

(Teleborsa) - A picco il grosso chip maker americano
, che presenta un pessimo -4,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Microchip Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,07 USD, mentre il primo supporto è stimato a 73,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)