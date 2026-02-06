Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:42
24.981 +1,76%
Dow Jones 18:42
49.881 +1,99%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

Si muove in ribasso Microchip Technology a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Microchip Technology a New York
(Teleborsa) - A picco il grosso chip maker americano, che presenta un pessimo -4,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Microchip Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,07 USD, mentre il primo supporto è stimato a 73,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```