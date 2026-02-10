Milano 11:48
46.767 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:48
10.348 -0,37%
Francoforte 11:48
25.017 +0,01%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,4%

SSE a 4.122,34 punti

Indice SSE +1,4% a quota 4.122,34 all'apertura pomeridiana.
