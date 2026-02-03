Milano 11:33
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,38%

SSE a 4.031,07 punti

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,38%
