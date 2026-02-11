Milano 17:35
New York: senza freni Becton Dickinson
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di apparecchiature e materiali medici e diagnostici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,75%.

La tendenza ad una settimana di Becton Dickinson è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Becton Dickinson evidenzia un declino dei corsi verso area 174,2 USD con prima area di resistenza vista a 185,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 166,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
